Мобилизация продолжается: страна-союзник призвала украинцев за границей стать на военный учет

На это дается семь дней после прибытия в страну проживания

Консульство Украины в Лондоне сделало заявление относительно мобилизации. Там призвали украинцев, находящихся за границей, встать на воинский учет.

На это дается семь дней после прибытия в страну проживания. Такая информация появилась на странице ведомства в Facebook.

При этом ограничений в отношении банковских и консульских услуг в случае нарушения правил нет.

Но они могут появиться в том случае, если правительство Украины добавит такое требование в новый законопроект.

Напомним, что вокруг законопроекта о мобилизации в Украине все еще ведутся дискуссии. В частности, в нем есть пункт, который касается и мобилизации мужчин, находящихся за границей. Но в этой категории пока что "больше вопросов пока, чем ответов". Есть определенные категории граждан, которые Минобороны рассматривает как потенциальные для этого способа мобилизации.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что за последние полтора месяца были консолидировали все базы данных и сейчас есть точная информация, сколько украинских мужчин призывного возраста сейчас в Украине и сколько за границей.

При этом министр обороны верит, что этих мужчин можно будет приобщить к защите страны. Он считает, что людей, которые хотят служить своей нации больше тех, кто пытается избежать этого.

Ранее "Телеграф" сообщил, что одна из стран готова помочь Украине в мобилизации граждан. Там хотят разрешить Украине мобилизовать мужчин, которые приехали после начала полномасштабной войны.