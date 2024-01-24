ЗМІ показали "новий законопроєкт" по мобілізації, у Раді вже спростували: що в ньому прописано

МО запропонувало чимало поправок до законопроекту

Журналісти повідомили про те, що в їхньому розпорядженні з’явилася нова версія проєкту Закону про мобілізацію, який раніше викликав резонанс в українському суспільстві та був відправлений на доопрацювання. Стверджується, що його завтра мають надати робочій групі в Раді.

Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє "Цензор". Цю версію, як пишуть журналісти, запропонувало МО України. У ній вони пропонують депутатам проголосувати за цілу низку правок.

Видання також публікує копію цього документа, де власне і можна побачити всі пропозиції.

У той же час, голова Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, реагуючи на статтю журналістів, каже, що жодних подібних законопроєктів від уряду до Верховної Ради не надходило. Заяву Завітневича також розповсюдила прессекретар "Слуги народу" Юлія Палійчук. Про те, що жодного законопроєкту в Раді немає, написала й заступник голови комітету нардеп Мар’яна Безугла.

Справа в тому, що спочатку в матеріалі було зазначено, що це вже готовий законопроєкт, за який нібито завтра проголосують у Раді. Можливо, документ є справжнім, але він є не новою версією законопроєкту, а лише пропозицією МО до робочої групи Ради, яка і формуватиме новий законопроєкт.

Нагадаємо, що ознайомитись з попередньою версією законопроєкту та порівняти його з новими пропозиціями ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням. Нагадаємо лише те, що омбудсмен Дмитро Лубінець по ньому виділив відразу кілька порушень, які суперечать Конституції України.

Про які нібито зміни у законопроєкті повідомив "Цензор"? Нижче наводимо основне:

Облік для всіх

електронний кабінет та ЦНАП замість ТЦК та СП для оновлення даних;

військовозобов’язані чоловіки мають носити військовий документ;

після 36 місяців служби відстрочка на 2 роки;

встановлять точний порядок вручення повісток – де, коли та ким (визначить Кабмін);

усі інваліди отримають відстрочку;

надання відстрочки особам, зарахованим на навчання до інтернатури;

надання відстрочки від мобілізації для вчених та викладачів за умови, що вони працюють на основному місці роботи не менше ніж на 0,75 ставки (а не лише на повну ставку);

працівники НАБУ, прокуратури БЕБ, ДБР тепер матимуть не відстрочку, а броню;

можна буде міняти місце проживання без дозволу військкомату;

запровадження базової підготовки для чоловіків віком до 25 років (для жінок добровільно). Тривалість 3 місяці під час воєнного стану, 5 місяців у мирний час. Також її проводитимуть при вишах;

Звільнення після полону;

українців за кордоном поставлять на військовий облік (зокрема нерезидентів);

обмежено придатних тепер не буде;

ухилистам за рішенням суду можуть: тимчасово заборонити виїжджати за кордон, користуватися автомобілем, накласти арешт за кошти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Раді розповіли, що зараз зі скандальним законопроектом і що далі.