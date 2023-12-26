Електронні повістки, призов інвалідів, втрата Мар'їнки: головні заяви Залужного про новий законопроект по мобілізації

Залужний про наболілі питання

Головком ЗСУ Валерій Залужний докладно прокоментував усі наболілі питання суспільства. Зокрема, про новий законопроект щодо мобілізації та ситуації на фронті.

"Телеграф" уважно стежив за виступом голови ЗСУ. Для своїх читачів ми створили добірку його головних заяв.

Законопроект про мобілізацію

Новий закон — це про справедливість

"Цей закон саме для того, щоб була справедливість. Захищати Україну мають усі"

Електронні повістки

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо в результаті електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, це також дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб у цих питаннях перебуваємо у ролі споживачів".

Мобілізація 500 тисяч українців – не запит Генштабу

За його словами, військове командування запиту на конкретні цифри не робило. Воно продовжує виконувати функції захисту своєї держави та формує запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Це робиться постійно.

"Щодо цієї цифри, ми її сформували на наступний рік, вона, звичайно, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які ми можемо зазнати у 2024 році".

Військове командування України не втручається у питання про те, кого закликатиме держава і хто буде чи матиме відстрочку. Головне для ЗСУ, щоб на службу прийшли люди та могли виконувати поставлені завдання.

Залужний сказав, що ці питання не в його компетенції і цим мають займатися центральні органи виконавчої влади.

"Збройним силам України, мені особисто головне, щоб прийшли люди в армію і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку матиме відстрочку або не матиме відстрочку, кого закликатиме держава – на сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, які можуть визначити це".

Мови не йде про одномоментну мобілізацію 500 тисяч осіб.

"Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні", — пояснив він.

Водночас головком висловився за те, щоби на фронт мобілізовані потрапляли вже підготовленими.

"Я згоден з будь-якими ініціативами, які навіть підвищують відповідальність за влучення людини на фронт непідготовленою. Такого бути не може. У нас є чудова можливість використати як наші можливості, так і можливості наших партнерів – і вони приділяють підготовці наших військ велику увагу".

Винятки у законодавстві терміна "обмежено придатний"

На його думку, на сьогоднішній день оперування такими термінами, як інвалід другої чи третьої групи, "не є актуальними".

"Тому, що про придатність до військової служби вирішує не інвалідність, а ВЛК, яка встановлює чи придатна така людина до військової служби чи непридатна. Ми погодилися із законопроєктом, що нам необхідно залишити лише два поняття у нашому законодавстві — це людина, яка "придатна" до несення служби і "непридатна". Позбавиться такого поняття, як "обмежено придатний". Відповідно, коли ми дамо відповідь на ці питання "придатний" або "непридатний", то ми зрозуміємо, чи має сенс оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи… М.и хочемо, щоб армію поповнювали люди, які можуть за своїми фізичними показниками. воювати. Але це вирішуватиме ВЛК".

Демобілізація буде, але є умови

Головком ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що в армії згодні на демобілізацію військових. За його словами, демобілізація можлива через 36 місяців служби. Однак за умов: що не буде загострень на фронті, і що цих людей через 36 місяців буде ким замінити.

"Я чітко розумію, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно спілкуватися. Звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати", – сказав він.

Залужний не задоволений роботою ТЦК"

На його думку, саме через їхню неефективність сьогодні доводиться посилювати мобілізацію і шукати способи поповнити армію людьми в найкоротший термін.

Також Головнокомандувач зазначив, що треба посилити покарання за те, що командири відправляють на фронт непідготовлених бійців.

Валерій Залужний зазначив, що зміна керівників територіальних центрів комплектування продовжується. Але це впливає процес мобілізації.

"Люди, які працюють у ТЦК – це окрема спеціальність, необхідно мати певний набір знань, навичок та умінь, що дозволяють працівникам ТЦК виконувати свої обов'язки. Як зовні ТЦК, так і всередині цього організму. Але станом на сьогоднішній день хочу сказати, що можливості по прийому особового складу територіальні центри комплектування не втратили".

Ситуація на фронті

Мар’їнки більше немає

Українські воїни продовжують утримувати позиції на півночі Мар’їнки Донецької області, але цього міста більше немає.

"На сьогодні наші війська ще перебувають у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту більше не існує, росіяни знищують квартал за кварталом, вулицю за вулицею".

ЗСУ можуть піти з Авдіївки

Залужний припустив, що за наявності тих засобів, які має РФ, Авдіївку вже через 2-3 місяці може спіткати доля Бахмута.

"Супротивник має можливість концентрувати свої сили на певному напрямку. І вони можуть через два-три місяці зробити те, що сталося з Бахмутом".

При цьому головком зазначив, що Силам оборони доріг кожен клаптик землі, який вони оборонятимуть рівно стільки, скільки є сил. Але якщо сил недостатньо – "зберігаємо людей, а потім відвоюємо".

"Не треба нам зациклюватися і робити якесь "шоу чи скорботу" навколо конкретного населеного пункту. Ведення військових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це депутатам, чи журналістам".

Нагадаємо, раніше ми писали про головні зміни в мобілізації за новим проектом закону.