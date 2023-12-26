Демобілізація буде, але є але: Залужний назвав терміни та умови

Залужний заявив, що йому хотілося б демобілізації військових

Головком ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що в армії згодні на демобілізацію військових. Проте, назвав деякі умови.

Про це він заявив на закритому брифінгу. За словами головнокомандувача, демобілізація можлива через 36 місяців служби. Однак за умов: що не буде загострень на фронті, і що цих людей через 36 місяців ким замінитиме.

"Я чітко розумію, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно спілкуватися. Звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати", – сказав він", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони України Рустем Умєров зробив важливу заяву щодо демобілізації військових.

Також ми повідомляли про те, Залужний пояснив, чому в Україні хочуть скасувати поняття "обмежена придатність" і що буде натомість. На його думку, на сьогоднішній день оперування такими термінами, як інвалід другої чи третьої групи, "не є актуальним".