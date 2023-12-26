Вручатимуть повістки. Які повноваження додають поліції у законопроєкті про мобілізацію

Військовозобов'язані муситимуть носити військовий квиток та паспорт з собою

В Україні хочуть розширити повноваження поліцейських, аби долучити їх до процесу мобілізації. Такі зміни передбачені у новому законопроєкті 10378, який 25 грудня Кабмін вніс на розгляд до Верховної Ради.

У разі, якщо закон ухвалять, поліція отримає право вручати повістки в додаток до свого законного права вимагати показати паспорт. Зазначимо, що нині повістки видають працівники ТЦК, які офіційно не мають права вимагати документи, що підтверджують особу, а також не мають права затримувати людину. Для цього працівникам ТЦК треба було викликати поліцію.

Також військовозобов'язані відповідно до проєкту закону будуть зобов'язані скрізь носити з собою військовий квиток та посвідчення особи (ID-картка/права/паспорт для виїзду за кордон) та показувати на вимогу.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому законопроєкт про мобілізацію виключає з переліку висновків лікарських комісій висновок про обмежену придатність. Тепер, якщо комісія вирішить, що людина непридатна, то військкомат від неї "відстане", а якщо придатна, відповідно, вона буде змушена йти служити навіть якщо в неї є інвалідність.