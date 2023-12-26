Будут вручать повестки. Какие полномочия добавляют полиции в законопроекте о мобилизации

Военнообязанные будут носить военный билет и паспорт с собой

В Украине хотят расширить полномочия полицейских, чтобы вовлечь их в процесс мобилизации. Такие изменения предусмотрены в новом законопроекте 10378, который 25 декабря Кабмин внес на рассмотрение в Верховную Раду.

В случае, если закон будет принят, полиция получит право вручать повестки в дополнение к своему законному праву потребовать показать паспорт. Отметим, что повестки выдают работники ТЦК, которые официально не имеют права требовать документы, подтверждающие личность, а также не имеют права задерживать человека. Для этого работникам ТЦК нужно было вызвать полицию.

Также военнообязанные в соответствии с проектом закона будут обязаны везде носить с собой военный билет и удостоверение личности (ID-карта/права/паспорт для выезда за границу) и указывать по требованию.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему законопроект о мобилизации исключает из перечня выводов врачебных комиссий заключение об ограниченной пригодности. Теперь, если комиссия решит, что человек непригоден, то военкомат от него "отстанет", а если пригоден, соответственно, он будет вынужден идти служить даже если у него есть инвалидность.