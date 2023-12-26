Электронные повестки, призыв инвалидов, потеря Марьинки: главные заявления Залужного о новом законопроекте по мобилизации

Залужный о наболевших вопросах

Главком ВСУ Валерий Залужный подробно прокомментировал все наболевшие вопросы общества. В частности, о новом законопроекте по мобилизации и ситуации на фронте.

"Телеграф" внимательно следил за выступлением главы ВСУ. Для своих читателей мы создали подборку главных его заявлений.

Законопроект по мобилизации

Новый закон — это о справедливости

"Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину должны все".

Электронные повестки

"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, также это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находимся в роли потребителей".

Мобилизация 500 тысяч украинцев — не запрос Генштаба

По его словам, военное командование запрос на конкретные цифры не делало. Оно продолжает выполнять функции защиты своего государства и формирует запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе.

"Что касается этой цифры, мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году".

Военное командование Украины не вмешивается в вопросы о том, кого будет призывать государство и кто будет или будет иметь отсрочку. Главное для ВСУ, чтобы на службу пришли люди и могли выполнять поставленные задачи.

Залужный сказал, эти вопросы не в его компетенции и этим должны заниматься центральные органы исполнительной власти.

"Вооруженным силам Украины, мне лично главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи. То, кто какую будет иметь отсрочку или не будет иметь отсрочку, кого будет призывать государство – на сегодняшний день я считаю, что это не моя компетенция. Для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые могут это определить".

Речь не идет об одномоментной мобилизации 500 тысяч человек.

"Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре", – объяснил он.

Вместе с тем главком высказался за то, чтобы на фронт мобилизованные попадали уже подготовленными.

"Я согласен с любыми инициативами, которые даже повышают ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным. Такого быть не может. У нас есть отличная возможность использовать как наши возможности, так и возможности наших партнеров – и они уделяют подготовке наших войск большое внимание".

Исключения в законодательстве термина "ограничено годен"

По его мнению, на сегодняшний день оперирование такими терминами, как инвалид второй или третьей группы "не является актуальным".

"Потому, что о годности к военной службе решает не инвалидность, а ВВК, которая устанавливает годен ли такой человек к военной службе или негоден. Мы согласились с законопроектом, что нам необходимо оставить только два понятия в нашем законодательстве — это человек, который "годен" к несению службы и "негоден". Избавится от такого понятия, как "ограниченно годен. Соответственно, когда мы дадим ответ на эти вопросы "годен" или "негоден", то мы поймем, имеет ли смысл оперировать такими понятиями, как инвалид второй группы или инвалид третьей группы…Мы хотим чтобы армию пополняли люди, которые могут по своим физическим показателям воевать. Но это будет решать ВВК".

Демобилизация будет, но есть условия

Главком ВСУ Валерий Залужный заверил, что в армии согласны на демобилизацию военных. По его словам, демобилизация возможна, через 36 месяцев службы. Однако при условиях: что не будет обострений на фронте, и что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить.

"Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело, благодаря которому мы можем сейчас с вами спокойно общаться. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать".

Залужный не доволен работой ТЦК

По его мнению из-за их неэффективности сегодня приходится усиливать мобилизацию и искать способы пополнить армию людьми в кротчайшие сроки.

Также Главнокомандующий отметил, что нужно усилить наказание за то, что командиры отправляют на фронт неподготовленных бойцов.

Валерий Залужный отметил, что смена руководителей территориальных центров комплектования продолжается. Но это не влияет на процесс мобилизации.

"Люди, работающие в ТЦК – это отдельная специальность, необходимо иметь определенный набор знаний, навыков и умений, позволяющих работникам ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи ТЦК, так и внутри этого организма. Но по состоянию на сегодняшний день хочу сказать, что возможности по приему личного состава территориальные центры комплектования не потеряли".

Ситуация на фронте

Марьинки больше нет

Украинские воины продолжают удерживать позиции на севере Марьинки Донецкой области, но самого этого города больше нет.

"На сегодняшний день наши войска еще находятся в северной его части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населённого пункта больше не существует, россияне уничтожают квартал за кварталом, улицу за улицей".

ВСУ могут уйти из Авдеевки

Залужный допустил, что при наличии тех средств, которыми располагает РФ, Авдеевку уже через 2-3 месяца может постичь судьба Бахмута.

"У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом".

При этом главком отметил, что Силам обороны дорог каждый клочок земли, который они будут оборонять ровно столько, сколько будет сил. Но, если сил недостаточно – "сохраняем людей, а потом отвоюем".

"Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь "шоу или скорбь" вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам".

Напомним, ранее мы писали о главных изменениях в мобилизации по новому проекту закона.