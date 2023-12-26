"Потрібна справедливість": Залужний висловився щодо законопроєкту про мобілізацію

Залужний пояснив закон "справедливістю"

Головком ЗСУ Валерій Залужній прокоментував резонансний законопроєкт щодо мобілізації в Україні. Він зазначив, що, на його думку, захищати батьківщину має кожен.

Про це він заявив на закритому брифінгу. Залужний каже, що законопроєкт створюється, аби в Україні була справедливість.

"Цей закон саме для того, щоб була справедливість. Захищати Україну мають усі", — сказав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 грудня, головком також прокоментував і деякі гучні пункти в даному законопроєкті, наприклад, про скасовувння терміна "обмежено придатний". Він пояснив, чому нардепи пропонують це зробити, а також сказав, як у цьому випадку проходитиме мобілізація.

Раніше ми писали про те, що Валерій Залужний розповів про те, як він ставиться до демобілізації військових та назвав кілька умов для того, щоб це сталося. Одним із них, до речі, на його думку, є кількість місяців, які військовий відслужив. Головком погоджується розглянути це питання після 36 місяців служби.