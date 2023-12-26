"Нужна справедливость": Залужный высказался по законопроекту о мобилизации

Залужный объяснил закон "справедливостью"

Главком ВСУ Валерий Залужній прокомментировал резонансный законопроект по мобилизации в Украине. Он отметил, что, по его мнению, защищать родину должен каждый.

Об этом он заявил на закрытом брифинге. Залужный говорит, что законопроект создается, чтобы в Украине была справедливость.

"Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину должны все", — сказал он.

Напомним, что сегодня, 26 декабря, главком также прокомментировал и некоторые громкие пункты в данном законопроекте, например, об отмене термина "ограничено годен". Он объяснил, почему нардепы предлагают сделать это, а также сказал, как в этом случае будет проходить мобилизация.

Ранее мы писали о том, что Валерий Залужный рассказал о том, как он относится к демобилизации военных и назвал несколько условий для того, чтобы это произошло. Одним из них, к слову, по его мнению, является количество месяцев, которые военный отслужил. Главком согласен рассмотреть этот вопрос после 36 месяцев службы.