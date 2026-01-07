Спас не один десяток бойцов: на фронте погиб украинский медик-альпинист

Спортсмен отдал жизнь за независимую Украину

На войне против российских захватчиков погиб боевой медик, альпинист, спасатель, гид, скайраннер (горный бег) и чемпион Украины по спортивному туризму Владимир Василишин. Герой служил парамедиком в 241-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ.

Что нужно знать

Василишин занимался горными спортивными дисциплинами

Владимир служил парамедиком в ВСУ

Спортсмен погиб в день регистрации на турнир по ски-альпинизму

О смерти защитника Украины сообщила пресс-служба Федерации альпинизма и скалолазания Украины в Facebook. 33-летний спортсмен зарегистрировался на турнир по ски-альпинизму 5 января и в этот же день погиб. Герой защищал Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

5 января, утром, он зарегистрировался для участия в Чемпионате Украины по ски-альпинизму, который должен пройти через несколько дней. Это должен быть его первый старт в этой дисциплине. Он очень этого ждал и волновался, что сможет выйти только на один забег из-за службы. 5 января, вечером, его командир сообщил, что Вова погиб… Федерации альпинизма и скалолазания Украины

Владимир Василишин/Фото: instagram.com/vova_vasulushun

Известный украинский альпинист Тарас Поздний рассказал, что целью Владимира было восхождение на 8-тысячник — Манаслу, а сам спортсмен, который спас десятки побратимов, запомнился энергичностью и своей улыбкой. Именно из-за нее у него был позывной "Веселый".

Это человек действия. Постоянно наполнен хорошей энергией и улыбкой. Несмотря на обстоятельства и как сложно ему было самому, он всегда улыбался и поддерживал других. Пожалуй, именно поэтому и позывной у него был – Веселый. Вова пошел в ряды ВСУ в роли боевого медика. Он постоянно совершенствовал свои знания и постоянно желал действовать. Даже когда его часть была на отводе, искал варианты, как быть полезным ближе к фронту и спасать собратьев. С коллективом он вывез и спас не один десяток бойцов. Тарас Поздний

Владимир Василишин/Фото: instagram.com/vova_vasulushun

Владимир Василишин/Фото: instagram.com/vova_vasulushun

Владимир Василишин/Фото: instagram.com/vova_vasulushun

Владимир Василишин/Фото: instagram.com/vova_vasulushun

Ранее на фронте погиб экс-волейболист, снайпер второй категории разведывательной роты 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады, солдат Виталий Луцюк. Защитник Украины выполнял боевое задание на Сумщине.