На войне погиб украинский хоккеист
Защитник Украины отдал самое ценное на войне
В пятницу, 31 октября, стало известно о гибели на фронте бывшего украинского хоккеиста и тренера Александра Пойды. Накануне на войне погиб фанат киевского "Динамо" Вадим Пидлипенский.
Что нужно знать
- На фронте погиб защитник Украины, хоккеист и тренер Александр Пойда
- Герой пал в бою на Харьковщине
- Федерация хоккея Украины выразила свои соболезнования в связи с гибелью защитника Украины
О смерти Героя сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины (ФХУ). 52-летний Пойда пал в бою против оккупантов.
Вечная память Александру Николаевичу.
Федерация хоккея Украины выражает соболезнования родным, близким и воспитанникам Александра Николаевича.
Пойда играл в хоккей сам, а затем начал тренерскую карьеру. Уроженец Днепродзержинска (ныне Каменское), работал с детскими и юношескими командами криворожского "Кривбасса" и херсонского "Днепра". Герой погиб в бою на Купянском направлении (Харьковская область).
Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте тренера по легкой атлетике Андрея Бобровника. Герой пал во время боев под Покровском (Донецкая область) в ноябре 2024 года, однако его смерть удалось подтвердить только в 2025 году. Также война забрала жизнь защитника Украины, железнодорожника и бывшего волейболиста Михаила Шостака.