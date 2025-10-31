На войне погиб украинский хоккеист

Защитник Украины отдал самое ценное на войне

В пятницу, 31 октября, стало известно о гибели на фронте бывшего украинского хоккеиста и тренера Александра Пойды. Накануне на войне погиб фанат киевского "Динамо" Вадим Пидлипенский.

Что нужно знать

На фронте погиб защитник Украины, хоккеист и тренер Александр Пойда

Герой пал в бою на Харьковщине

Федерация хоккея Украины выразила свои соболезнования в связи с гибелью защитника Украины

О смерти Героя сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины (ФХУ). 52-летний Пойда пал в бою против оккупантов.

Вечная память Александру Николаевичу. Федерация хоккея Украины выражает соболезнования родным, близким и воспитанникам Александра Николаевича. ФХУ

Пойда играл в хоккей сам, а затем начал тренерскую карьеру. Уроженец Днепродзержинска (ныне Каменское), работал с детскими и юношескими командами криворожского "Кривбасса" и херсонского "Днепра". Герой погиб в бою на Купянском направлении (Харьковская область).

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте тренера по легкой атлетике Андрея Бобровника. Герой пал во время боев под Покровском (Донецкая область) в ноябре 2024 года, однако его смерть удалось подтвердить только в 2025 году. Также война забрала жизнь защитника Украины, железнодорожника и бывшего волейболиста Михаила Шостака.