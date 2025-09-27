В боях за Покровск погиб украинский тренер

Герой погиб, защищая страну от захватчиков

На войне против российских оккупантов погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник. Ранее в боях за Украину погиб железнодорожник и бывший волейболист Михаил Шостак.

Что следует знать

Андрей Бобровник погиб под Покровском (Донецкая область) в ноябре 2024 года.

Гибель героя на фронте подтвердили в сентябре 2025 года

Бобровник был тренером по легкой атлетике

О смерти Бобровника сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) в Facebook. Герой пал во время боев под Покровском (Донецкая область) в ноябре 2024 года, однако его смерть удалось подтвердить только сейчас.

Андрей являлся выпускником Национального университета по физическому воспитанию и спорту Украины. Его отец, Владимир Бобровник, заведует кафедрой легкой атлетики, зимних видов и велосипедного спорта. Бобровник-младший пошел на войну в марте 2022 года.

Андрей Бобровник

Андрей Бобровник с побратимами

Андрей Бобровник ушел на войну в марте 2022 года

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте тренера-преподавателя Конотопской детско-юношеской спортивной школы Александра Бондаря. Кроме того, война забрала жизнь защитника Украины, кандидата в мастера спорта, велоспортсмена и тренера Павла Комишанченко.