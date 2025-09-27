У боях за Покровськ загинув український тренер

Герой загинув, захищаючи країну від загарбників

На війні проти російських окупантів загинув тренер з легкої атлетики Андрій Бобровник. Раніше в боях за Україну загинув залізничник та колишній волейболіст Михайло Шостак.

Що варто знати

Андрій Бобровник загинув під Покровськом (Донецька область) у листопаді 2024 року.

Загибель героя на фронті підтвердили у вересні 2025 року

Бобровник був тренером з легкої атлетики

Про смерть Бобровника повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) у Facebook. Герой загинув під час боїв під Покровськом (Донецька область) у листопаді 2024 року, проте його смерть вдалося підтвердити лише зараз.

Андрій був випускником Національного університету з фізичного виховання та спорту України. Його батько Володимир Бобровник завідує кафедрою легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту. Бобровник-молодший пішов на війну у березні 2022 року.

На війні з РФ загинув тренер з легкої атлетики, киянин Андрій Бобровник, випускник Національного університету з фізичного виховання та спорту України, син завідувача кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту Володимира Бобровника. Андрій пішов захищати Україну у березні 2022 року та віддав своє життя під час бойових дій під Покровськом Донецької області ще у листопаді 2024 року. Факт його загибелі підтверджено лише зараз. ФЛАУ

Андрій Бобровник

Андрій Бобровник із побратимами

Андрій Бобровник пішов на війну у березні 2022 року

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті тренера-викладача Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Бондаря. Крім того, війна забрала життя захисника України, кандидата у майстри спорту, велоспортсмена та тренера Павла Комішанченка.