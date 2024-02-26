Український тренер загинув під Авдіївкою

Колишній спортсмен та тренер загинув, захищаючи Батьківщину

На фронті загинув кандидат у майстри спорту, український велоспортсмен та тренер Павло Комишанченко. Напередодні життя за Україну віддав відомий борець греко-римського стилю.

Про смерть Павла повідомляє Федерація велосипедистів Харківської області у Facebook. Захиснику України було 50 років.

Павло навчався на відділенні велоспорту у Харківському Державному Вищому училищі фізичної культури № 1 (нині – Харківський професійний коледж спорту), згодом закінчив Харківську державну академію фізичної культури. Комишанченко був неодноразовим переможцем та призером чемпіонатів України з велоспорту на шосе серед юнаків та юніорів, переможцем юнацької Спартакіади України. Також він входив до складу юніорської збірної України.

Після завершення спортивної кар’єри Комишанченко працював тренером з велоспорту у Харкові, а останнім часом жив із родиною у Полтаві. Після початку повномасштабного вторгнення РФ захищав Україну у лавах ЗСУ. Герой загинув під Авдіївкою (Донецька область). Похорон Павла відбувся 16 лютого у Полтаві.

"Висловлюємо щирі співчуття родичам, близьким, друзям, колегам і вихованцям Павла Комишанченка. Світла пам’ять про цю добру, прекрасну і відважну людину назавжди залишиться в наших серцях... Герої не вмирають!" — йдеться у повідомленні Федерації.

Нагадаємо, у січні на фронті загинув відомий український хокеїст Денис Пашинський. А нещодавно стало відомо про загибель на війні фаната "Жальгіріса" з Литви Тадаса Тумаса.