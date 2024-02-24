У Героя залишилося двоє маленьких дітей: литовський фанат загинув, захищаючи Україну

Литовець добровільно став на захист України

На війні проти російських окупантів загинув військовослужбовець 92-ї бригади Збройних Сил України, фанат "Жальгіріса" з Литви Тадас Тумас. Наприкінці минулого року у боях за Україну життя віддав ультрас "Динамо" Артем Новіков.

Про смерть воїна повідомляє 15min.lt. У литовця на Батьківщині залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

43-річний Тумас був представником ультрас футбольного клубу "Жальгіріс" Pietų-IV. У листопаді 2023 року він добровольцем вступив до лав ЗСУ. За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, Тумас воював на Бахмутському напрямку. Повідомляється, що Тадас загинув разом з українським військовослужбовцем під час перевезення мін на передову — у їхню машину поцілив російський безпілотник.

За неофіційними даними, Тумас став першим литовським солдатом, який загинув під час російсько-української війни.

"Трагічна новина — у боротьбі за вільний світ в Україні загинув учасник нашої фан-спільноти, який супроводжував зелено-білих і вдома, і на виїзді. Спочивай з миром, Тадас. Наші співчуття рідним та близьким", — відреагував на смерть Тумаса ФК "Жальгіріс".

Нагадаємо, на фронті загинув один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо" Максим Яловцов на прізвисько "Регбіст". Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинули представники ультрас львівських "Карпат" Юрій Осадчук та Ростислав Шейко.