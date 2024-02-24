У Героя осталось двое маленьких детей: литовский фанат погиб, защищая Украину

Литовец добровольно встал на защиту Украины

На войне против российских оккупантов погиб военнослужащий 92-й бригады Вооруженных Сил Украины, фанат "Жальгириса" из Литвы Тадас Тумас. В конце прошлого года в боях за Украину жизнь отдал ультрас "Динамо" Артем Новиков.

О смерти воина сообщает 15min.lt. У литовца на Родине осталась жена и двое маленьких детей.

43-летний Тумас был представителем ультрас футбольного клуба "Жальгирис" Pietų-IV. В ноябре 2023 года он добровольцем вступил в ряды ВСУ. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса Тумас воевал на Бахмутском направлении. Сообщается, что Тадас погиб вместе с украинским военнослужащим во время перевозки мин на передовую — в их машину попал российских беспилотник.

По неофициальным данным, Тумас стал первым литовским солдатом, погибшим в ходе российско-украинской войны.

"Трагическая новость — в борьбе за свободный мир в Украине погиб участник нашего фан-сообщества, сопровождавший зелено-белых и на домашних матчах, и на выезде. Покойся с миром, Тадас. Наши соболезнования родным и близким", — отреагировал на смерть Тумаса ФК "Жальгирис".

Напомним, на фронте погиб один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо" Максим Яловцов по кличке "Регбист". Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания пали представители ультрас львовских "Карпат" Юрий Осадчук и Ростислав Шейко.