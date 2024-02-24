"Справжній герой!": на війні загинув відомий український борець

Спортсмен вступив до лав ЗСУ одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ

У п’ятницю, 23 лютого, на війні проти російських окупантів загинув відомий український борець греко-римського стилю Руслан Данко. У 2023 році життя за Україну віддав розвідник-борець, який виконував бойове завдання в окупованому Криму.

Про смерть Руслана повідомив на своєму telegram-каналі олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк. Данко до великої війни працював тренером та виховував нове покоління чемпіонів в Івано-Франківській області.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спортсмен вступив до лав ЗСУ. Руслан, який мав позивний "Тренер", був командиром розвідувального взводу.

"Чергова важка втрата для всієї борцівської родини, на війні з ворогом, загинув наш друг і колега, борець греко-римського стилю Руслан Данко, позивний "Тренер". Знаю особисто Руслана дуже давно, він із невеликого містечка Косів Івано-Франківської області.

Наступного дня після повномасштабного вторгнення увійшов до лав ЗСУ. Справжній герой. Люблячий чоловік та батько, уважний друг і син! Спочивай з миром, Герою..! — Написав Беленюк.

Нагадаємо, у січні на фронті обірвалося життя відомого українського хокеїста Дениса Пашинського. Спортсмен потрапив під мінометний обстріл ворога у районі селища Нью-Йорк у Бахмутському районі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки дроном загинув військовослужбовець 92-ї бригади Збройних Сил України, фанат "Жальгіріса" з Литви Тадас Тумас. За неофіційними даними, він став першим литовським солдатом, який загинув під час російсько-української війни.