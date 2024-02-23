Виконував бойове завдання у Криму: на війні загинув український спортсмен-розвідник

Герой виконував бойові завдання у тилу ворога

На війні проти російських окупантів загинув український спортсмен та воїн Юрій Баланчук. Раніше у бою на Донецькому напрямку загарбники вбили українського боксера.

Про смерть захисника України повідомив Спортивний комітет України у Facebook. Герой загинув у жовтні 2023 року, виконуючи бойове завдання в окупованому Криму. Його похорон відбувся у січні 2024 року.

Юрій родом із Києва, тут він і робив свої перші кроки у спорті. Спершу потрапив на секцію греко-римської боротьби, тренувався під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Фетісова. Баланчук виступав на чемпіонатах Києва та України. Крім того, пробував себе в інших видах спорту. Був переможцем клубних змагань з джиу-джитсу, а ще ставав третім на всеукраїнському турнірі з бойового самбо.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Юрій добровольцем став на захист столиці, а потім воював на Київщині та тримав оборону на кордоні з Білоруссю. У січні 2023 року Баланчук перейшов служити до лав спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Артан".

Ще за життя Юрія хотіли нагородити медаллю "За бойові заслуги", але прийняти особисто він її не встиг. Посмертно Герой отримав вищу відзнаку від ГУР — "Зірку Слави", також його нагородили відзнакою Президента України "За оборону України".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув майстер спорту України з боксу, член національної команди Олександр Онищенко. Крім того, на війні окупанти вбили кандидата у майстри спорту з боксу Юрія Боженка.