Назавжди 18: на війні загинув юний український футзаліст

Спортсмен воював у третій окремій штурмовій бригаді

На війні проти російських окупантів загинув вихованець львівського футзалу Богдан Козак. Минулого року життя за Україну на фронті віддав зірковий футзаліст Андрій Петренко.

Про смерть Козака повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) в Instagram. Воїну-спортсмену було лише 18 років.

"Від імені Української асоціації футболу та всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Богдана… Слава Герою! Вічна пам’ять…", — йдеться у повідомленні.

Перед вступом до лав Сил оборони Богдан виступав за КІВС "Клуб Ігрових Видів Спорту". У 2023 році він підписав контракт із третьою окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Проходив військове навчання в іспанському місті Толедо, після чого виконував бойові завдання на східному напрямку.

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева. Раніше повідомлялося, що в бою проти загарбників загинув футзаліст Олександр Тихонець. Він виступав за юнацьку команду "Сокіл" Хмельницький, його другу команду "Сокіл-2" та "Славуту".