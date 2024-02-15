Був талановитим музикантом: на фронті помер відважний боєць 3-ї штурмової бригади (фото)

Воїн захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла і до родини музиканта Вадима Прокопчука.

Про це повідомили на сторінці музичного вишу, де навчався захисник. Там також розповіли, що це сталося сьогодні, 14 лютого.

"Вчора у боях за Україну героїчно загинув вихованець НМАУ — 22-річний Вадим Прокопчук…З перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт захищати Батьківщину. Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким Вадима. Доземно вклоняємось українському Герою, хороброму воїну. Вічна і світла пам‘ять", — сумують у вузі.

Вадим Прокопчук народився на Волині та був професійним музикантом, а після початку повномасштабної війни служив у 3-й штурмовій бригаді. Нагадаємо, 3-ту штурмову нещодавно перекинули в Авдіївку як підкріплення.

Воїн отримував відзнаку – "Золотий хрест" від Головнокомандувача Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув бойовий медик із Закарпаття.