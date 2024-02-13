На війні загинула бойовий медик із Закарпаття: повернулася з-за кордону, щоб рятувати поранених

Вона проходила підготовку у Червоному хресті у Великій Британії

На війні, рятуючи поранених, загинула бойовий медик із Закарпаття Наталія Бокоч. 2023 року вона повернулася з Угорщини, щоб вступити до ЗСУ.

Про загибель медика повідомила Хустська СЕМД (станція екстреної медичної допомоги). З 1998 року Наталія Бокоч працювала фельдшером виїзної бригади, у 2011-2013 – старшим фельдшером Хустської СЕМД.

Згодом жінка виїхала до Угорщини, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернулася та вступила до лав Збройних сил. Наталія пройшла підготовку у Червоному хресті у Великій Британії.

Наталія Бокоч

"Була люблячою матір’ю, доброю подругою, прекрасним лікарем, людиною Світлої Душі, відважною і рішучою жінкою, яка трагічно загинула на лінії фронту, захищаючи нас і нашу Батьківщину. Вона була Героєм, вона поклала своє життя, рятуючи чужі, у боротьбі за волю та майбутнє України. Ми пишаємося і ніколи не забудемо", – розповідають про Наталію Бокоч її близькі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 8 лютого у Бахмутському районі Донецької області загинув Микола Габа — депутат Бродівської міськради. Він воював в ООС, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся до лав ЗСУ. Майже два роки захищав Україну у найгарячіших точках.