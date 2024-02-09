Його тільки звільнили з полону: захисника України на смерть збила машина, українці сумують

Дочка загиблого каже, що не вірить у таку страшну реальність

Дочка одного з українських захисників, якого звільнили з полону під час січневого обміну, повідомила про трагедію. Її батько, який перебував довгі роки в полоні, помер у тилу під час фатального нещасного випадку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram. Українці у скорботі після таких новин.

За словами дівчини, її отця Юрія Галкіна збила машина. Від одержаних травм захисник помер. Дочка загиблого каже, що не вірить у таку страшну реальність.

"Сьогодні мого тата не стало. Його не вбила ні війна, ні куля, ні два роки в полоні. Він просто переходив дорогу і його збила машина. Це сюр. Я не вірю, що це реальність", — каже вона.

У мережі вже відреагували на трагедію. Українці масово висловлюють слова підтримки дівчині та сумують за загиблим воїном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув молодий воїн із Миколаївської області. Без батька стали дві дочки.

Також ми повідомляли про те, що в Україну повернувся захисник "Азовсталі", сім’я якого загинула під час ракетного удару по Дніпру, поки він був у полоні.