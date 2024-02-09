Народився у Варшаві, але пішов воювати за Україну: у Рівному попрощалися із загиблим на фронті героєм

Полеглому було 26 років

У Рівне прийшла сумна звістка про загибель героя України Дмитра Григоровича Швирида. Він потрапив під артилерійський обстріл під час виконання бойового завдання поблизу с.Терни Донецької області.

Про це повідомляє "Інформаційний потік Рівне". Загиблий мав звання молодший лейтенант і служив командиром другого стрілецького взводу військової частини 3035 Східного ОТО НГУ.

Дмитро народився у Вараші, навчався у Вараському ліцеї №2. У 2017 році пішов служити на строкову службу, де через два роки підписав контракт з військовою частиною.

Повномасштабне вторгнення застало бійця на чергуванні у військовій частині, де він служив інструктором бойової підготовки. З того часу Дмитро Швирид воював у найгарячіших точках − Кремінна, Краматорськ, Луганськ, Донецьк.

Має нагрудні знаки "За доблесну службу" Національної Гвардії України та "За відвагу в службі" Міністерства внутрішніх справ України.

У липні 2023 року отримав поранення біля с.Кузьмине Луганської області, але все ж повернувся до побратимів і продовжив боронити країну від окупантів.

Відомо, що у Дмитра Григоровича залишилися батьки, сестри та брати.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна повернула ще 100 людей з полону Росії.