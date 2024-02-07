Пройшов Дебальцеве і знову став на захист України на початку вторгнення: на війні загинув герой з Київщини

За словами близьких, воїн вирізнявся оптимізмом і вірив у перемогу

У боях із російськими окупантами у Запорізькій області загинув мешканець Київської області Василь Мостовий. Життя героя обірвалося 26 січня.

З воїном постили 7 січня у Переяславі. Героя буде поховано на цвинтарі у Вінницях (Циблівська ТГ), повідомляє "Інформатор".

Василь Мостовий був учасником АТО, виходив із Дебальцевського оточення. Був знову мобілізований на службу на початку повномасштабної війни – 14 березня 2022 року. Служив оператором 1 апаратного взводу зв’язку роти тилового командного пункту. У захисника залишилися мати, брат та сестра.

"Це доброї душі чоловік, завжди жартував, знаєте, давав якусь надію... У молодому віці він вже пройшов багато випробувань, але останнє забрало його життя, шкода рідних, а найбільше його", — розповів знайомий Василя Олександр.

"Неможливо прийняти цю страшну звістку... Вася, як же так? Ми ж нещодавно спілкувалися, твоя посмішка... Твій оптимізм... Твоя віра в перемогу! Адже ти обіцяв, що все буде добре... Біль, ненависть на вбивць-ворогів рвуть на частини", – написала у Facebook знайома героя.

Нагадаємо, наприкінці січня – лютому 2015 року під Дебальцевим розгорнулися активні бої, які отримали назву "Дебальцевська операція". В Україні їх називали грамотно спланованими діями щодо виведення українських підрозділів з так званої "дебальцівської кишені". У Росії говорили про "котел", до якого потрапила українська армія. 18 лютого 2015 року підрозділи ЗСУ та Нацгвардії залишили Дебальцеве. Під час виходу противник завдав ударів по українським підрозділам та транспорту з пораненими та загиблими.

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