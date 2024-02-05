Відбив останній штурм: в Бахмуті загинув син депутата з Київщини

Відбивали ворожий штурм в районі Бахмуту

У бою під Бахмутом загинув син депутата Бучанської райради з Київщини. Богдану Бородаю було всього 26 років.

Чоловік мав військову освіту, він, як і його батько, захищав Україну від окупантів у складі Збройних сил України. Про це повідомив його батько Вадим Бородай у Facebook.

Богдан Бородай на позивний "Чак" воював у складі 24-й окремого штурмового батальйону "Айдар".

"Легких хмаринок сину", — написав батько в повідомленні.

Інша депутатка Бучанської райради Олеся Василець зазначила, що Богдан разом із двома побратимами відбивали ворожий штурм в районі Бахмуту.

"1 лютого в результаті котрбатарейного артилерійського вогню всі хлопці загинули", — розповіла вона.

Раніше "Телеграф" писав, що на війні загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу, а також рекордсмен Книги рекордів України 32-річний Олександр Білоконь. Українського захисника мобілізували у 2023 році. Олександр Білоконь до своєї загибелі отримав серйозне уламкове поранення руки під час контрнаступу ЗСУ.