"Страх, втома, пригніченість - це те, чого від вас бажає ворог": на фронті загинув київський юрист, що пішов добровольцем в ТрО

У загиблого залишилось донька та дружина

Українські військові не зупиняються в захисті держави та віддають життя заради цього. Серед них — юрист Юрій Лебедєв з Києва, що добровольцем пішов захищати Україну.

Боєць із позивним "Товариш" закінчив Київський національний університет за спеціальністю "Правознавство" в 2008 році, працював юристом, в тому числі і у сфері медіа. Його сокурсник, доцент кафедри конституційного права ННІ права Олександр Москалюк називає Юрія "скромним Атлантом": "Він був щирим і справжнім. Одним словом, Атлантом, тримаючи цю небесну сферу на своїх могутніх руках, щоб все ж таки цей божевільний Всесвіт продовжував існувати. Такі люди повинні залишатися в нашій пам’яті назавжди".

Юрій став до захисту України в лютому 2022 року. За життя казав, що шкодує, що не зробив цього раніше. Його мати — відома адвокатка з Києва Марина Лебедєва каже, що він не міг інакше.

"Юра в перший день війни залишив посаду і маючи все для прекрасного життя: престижну роботу, житло в центрі Києва, родину, маму яка теж відомий адвокат пішов до ТРО, бо до ЗСУ його не брали. На мій день народження він подарував мені чоловічий букет, це було дуже стильно, а тепер парний букет подарую я", — написав на Facebook підлеглий Юрія, Геннадій Алфьоров

Юрій загинув 28 січня на сході України під Бахмутом. Він був талановитим військовим та безстрашним воїном, який радив завжди ловити кураж від оборони держави та залишатися на позитиві.

"І навіть коли вже зовсім страшно, і навіть коли ідуть двохсоті, спробуйте спіймати цю хвилю навіть до самого кінця. Тому що страх, втома, відчуття пригніченості це те, чого від вас бажає супротивник. Будьте веселими та радісними до останніх секунд перебування на позиції незалежно до обставин, в яких ви їх залишаєте і супротивнику буде складніше", — розповідав "Товариш" в інтерв’ю, що опублікували у Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Юрій вважав, що мати гарного командира у війську дуже важливо, а також радив бити ворога всім чим є, адже якщо його не перемогти остаточно, він може повернутися. "Я погано розумію, як можна терпіти таку наругу як напад сусідньої держави. З ким би ми не воювали в минулому. Вони нам тупо плюнули в обличчя, думаючи, що нас можна захопити. Це викликає в мене запал та бажання посперечатися", — каже він в інтерв'ю.

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