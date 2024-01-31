"Страх, усталость, подавленность – это то, чего от вас хочет враг": на фронте погиб киевский юрист, ушедший добровольцем в ТРО

У погибшего осталась дочь и жена

Украинские военные не останавливаются в защите государства и отдают жизнь ради этого. Среди них — юрист Юрий Лебедев из Киева, добровольцем ушедший защищать Украину.

Боец с позывным "Товарищ" окончил Киевский национальный университет по специальности "Правоведение" в 2008 году, работал юристом, в том числе и в сфере медиа. Его сокурсник, доцент кафедры конституционного права УНИ права Александр Москалюк называет Юрия "скромным Атлантом": "Он был искренним и настоящим. Одним словом, Атлантом, держа эту небесную сферу на своих могущественных руках, чтобы все же эта безумная Вселенная продолжала существовать. Такие люди должны оставаться в нашей памяти навсегда".

Юрий приступил к защите Украины в феврале 2022 года. При жизни говорил, что сожалеет, что не сделал этого раньше. Его мать — известная адвокат из Киева Марина Лебедева говорит, что он не мог иначе.

"Юра в первый день войны покинул пост и имея все для прекрасной жизни: престижную работу, жилье в центре Киева, семью, маму которая тоже известный адвокат пошел в ТРО, потому что в ВСУ его не брали. На мой день рождения он подарил мне мужской букет, это было очень стильно, а теперь парный букет подарю я", — написал на Facebook подчиненный Юрия, Геннадий Алферов

Юрий погиб 28 января на востоке Украины под Бахмутом. Он был талантливым военным и бесстрашным воином, советовавшим всегда ловить кураж от обороны государства и оставаться на позитиве.

"И даже когда уж совсем страшно, и даже когда идут двухсотые, попробуйте поймать эту волну даже до самого конца. Потому что страх, усталость, чувство подавленности это то, чего от вас хочет противник. Будьте веселы и радостны до последних секунд пребывания на позиции, независимо от обстоятельств, в которых вы их оставляете и противнику будет сложнее", — говорил "Товарищ" в интервью, опубликованном в Отдельной президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Юрий считал, что иметь хорошего командира в армии очень важно, а также советовал бить врага всем, чем есть, ведь если его не победить окончательно, он может вернуться. "Я плохо понимаю, как можно терпеть такое издевательство как нападение соседнего государства. С кем бы мы ни воевали в прошлом. Они нам тупо плюнули в лицо, думая, что нас можно победить. Это вызывает у меня запал и желание поспорить", — говорит он в интервью.

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