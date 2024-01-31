Выигрывал медали чемпионата Украины и был чемпионом Универсиады: на войне погиб известный хоккеист

Погибшему герою было 45 лет

На войне с российскими оккупантами погиб очередной украинский спортсмен. 27 января оборвалась жизнь известного украинского хоккеиста Дениса Пашинского.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Украины. По данным организации, защитник Украины погиб, когда выполнял задание на Донецком направлении.

Денис Пашинский воевал против оккупантов в составе 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины имени генерал-полковника Геннадия Воробьева. Ему было 45 лет.

На войну хоккеист пошел летом 2022 года и с тех пор воевал на разных направлениях. На прошлой неделе Денис Пашинский попал под минометный обстрел врага в районе поселка Нью-Йорк в Бахмутском районе.

Бойца успели доставить в больницу Днепра, но медики не смогли спасти ему жизнь.

Денис Пашинский родился в Киеве в 1978 году. На позиции вратаря он играл в составе команды "Льдинка" в Восточноевропейской хоккейной лиге 1996/1997 и 1999/2000 годах. В сезоне-2001/2002 Пашинский выступал за "Донбасс", в 2003/2004-м представлял "Сокол". В его активе бронзовые и серебряные медали чемпионата Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне против российских оккупантов погиб футболист Сергей Рожок.