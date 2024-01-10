Оборонял страну на одном из самых горячих участков фронта: на войне погиб отец футболиста сборной Украины

У Сергея Огаркова был позывной "Шахтер"

В боях за родину трагически погиб Сергей Огарков — отец игрока "Шахтера" U19 и юношеской сборной Украины Николая Огаркова. Ранее стало известно о гибели на фронте фаната болгарского "Левски", который защищал нашу страну от российских оккупантов.

О гибели Сергея Николаевича Огаркова на фронте сообщил официальный сайт "Шахтера". Отцу футболиста был 51 год, он воевал на Бахмутском направлении (одна из самых горячих точек на карте) и носил позывной "Шахтер".

Сообщается, что семья Огарковых родом из Доброполья (Донецкая область). Николай занимается в академии "Шахтера" с 13 лет. В настоящее время он один из лидеров юношеского состава "горняков" и регулярно вызывается в сборную Украины U19. В текущем сезоне Огарков провел 13 матчей в чемпионате Украины U19. Также на его счету шесть матчей за "Шахтер" в юношеской Лиге чемпионов.

ФК "Шахтер" выразил искренние соболезнования и слова поддержки Николаю и его семье, всем родным и близким погибшего героя. "Вечная память и уважение Сергею Огаркову. Героям слава!", – написали в некрологе на сайте чемпиона Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в возрасте 42 лет скончался экс-футболист "Днепра" Богдан Шершун. Также мы писали, что на войне погиб бывший футболист "Волыни" Роман Годованый.