Обороняв країну на одній із найгарячіших ділянок фронту: на війні загинув батько футболіста збірної України

У Сергія Огаркова був позивний "Шахтар"

У боях за батьківщину трагічно загинув Сергій Огарков — батько гравця "Шахтаря" U19 та юнацької збірної України Миколи Огаркова. Раніше стало відомо про загибель на фронті болгарського фаната "Левскі", який захищав нашу країну від російських окупантів.

Про загибель Сергія Миколайовича Огаркова на фронті повідомив офіційний сайт "Шахтаря". Батьку футболіста був 51 рік, він воював на Бахмутському напрямку (одна з найгарячіших точок на мапі українсько-російського протистояння) та носив позивний "Шахтар".

Повідомляється, що родина Огаркових родом із Добропілля (Донецька область). Микола займається в академії "Шахтаря" із 13 років. Наразі він один із лідерів юнацького складу "гірників" і регулярно викликається до збірної України U19. Цього сезону Огарков провів 13 матчів у чемпіонаті України U19. Також на його рахунку шість матчів за "Шахтар" у юнацькій Лізі чемпіонів.

ФК "Шахтар" висловив щирі співчуття та слова підтримки Миколі та його родині, всім рідним та близьким загиблого героя. " Вічна пам’ять та повага Сергію Огаркову. Героям слава!", – написали у некролозі на сайті чемпіона України.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у віці 42 років помер екс-футболіст "Дніпра" Богдан Шершун. Також ми писали, що на війні загинув колишній футболіст "Волині" Роман Годований.