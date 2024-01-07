Український народ пам’ятатиме твій подвиг: під Синьківкою загинув фанат болгарського "Левські"

Болгарин захищав Україну від повномасштабного вторгнення РФ

На війні проти російських окупантів загинув фанат болгарського футбольного клубу "Левськи" (Софія) Светослав Іванов Славков "Свет". Напередодні стало відомо про загибель на фронті вболівальника київського "Динамо" Ростислава "Джеррі" Терещенка.

Про смерть болгарина повідомляє сторінка ультрас "Динамо" White Boys Club (WBC) у Telegram. "Свет" воював у 40-му стрілецькому окремому батальйоні "Кодак" та загинув під Синьківкою (Харківська область).

"Светослав був фанатом "Левські" Софія, справжнім патріотом Болгарії і мужньою людиною, яка в складний для нас час вирушила на допомогу Україні. Його подвиг є священним для всієї Європи, він є уособленням героїзму і відданості своїм ідеалам.

Висловлюємо щирі співчуття всім близьким і рідним героя, український народ повік пам'ятатиме всіх, хто склав свої голови в боротьбі за його свободу. Співчуваємо фанатському руху "Левські" Софія, який втратив свого побратима, ми вдячні за все, що ви робите для нас.

Вічна слава тобі, Светославе!" — йдеться у повідомленні WBC.

Нагадаємо, на фронті, захищаючи Україну, загинув один із лідерів фанатського руху Біло-синіх Максим "Регбіст" Яловцов. Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинули представники ультрас львівських "Карпат" Юрій Осадчук та Ростислав Шейко.