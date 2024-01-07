Украинский народ будет помнить твой подвиг: под Синьковкой погиб фанат болгарского "Левски"

Болгарин защищал Украину от полномасштабного вторжения РФ

На войне против российских оккупантов погиб фанат болгарского футбольного клуба "Левски" (София) Светослав Иванов Славков "Свет". Накануне стало известно о гибели на фронте болельщика киевского "Динамо" Ростислава "Джерри" Терещенко.

О смерти болгарина сообщает страничка ультрас "Динамо" White Boys Club (WBC) в Telegram. "Свет" воевал в 40-м стрелковом отдельном батальоне "Кодак" и погиб под Синьковкой (Харьковская область).

"Светослав был фанатом "Левски" Софии, настоящим патриотом Болгарии и мужественным человеком, который в сложное для нас время отправился на помощь Украине. Его подвиг является священным для всей Европы, он является олицетворением героизма и преданности своим идеалам.

Выражаем искренние соболезнования всем близким и родным героя, украинский народ будет помнить всех, кто сложил свои головы в борьбе за его свободу. Сочувствуем фанатскому движению "Левски" София, потерявшего своего собрата, мы благодарны за все, что вы делаете для нас

Вечная слава тебе, Светослав!" — гласит сообщение от WBC.

Напомним, на фронте, защищая Украину, погиб один из лидеров фанатского движения Бело-синих Максим "Регбист" Яловцов. Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погибли представители ультрас львовских "Карпат" Юрий Осадчук и Ростислав Шейко.