Вигравав медалі чемпіонату України та був чемпіоном Універсіади: на війні загинув відомий хокеїст

Загиблому герою було 45 років

На війні із російськими окупантами загинув черговий український спортсмен. 27 січня обірвалося життя відомого українського хокеїста Дениса Пашинського.

Про це повідомила прес-служба Федерації хокею України. За даними організації, захисник України загинув, коли виконував завдання у Донецькому напрямку.

Денис Пашинський воював проти окупантів у складі 101 окремої бригади охорони Генерального штабу України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Йому було 45 років.

На війну хокеїст пішов улітку 2022 року і з того часу воював на різних напрямках. Минулого тижня Денис Пашинський потрапив під мінометний обстріл ворога у районі селища Нью-Йорк у Бахмутському районі.

Бійця встигли доставити до лікарні Дніпра, але медики не змогли врятувати йому життя.

Денис Пашинський народився у Києві 1978 року. На позиції воротаря він грав у складі команди "Крижинка" у Східноєвропейській хокейній лізі 1996/1997 та 1999/2000 роках. У сезоні-2001/2002 Пашинський виступав за "Донбас", у 2003/2004-му представляв "Сокіл". У його активі бронзові та срібні медалі чемпіонату України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на війні проти російських окупантів загинув футболіст Сергій Рожок.