В бою за Украину погиб доброволец из Калифорнии (фото)

Молодой воин погиб в ноябре, но похоронили его только сейчас

В боях за Украину погиб доброволец из Калифорнии Томас Грэй Харрис. Его ждало светлое будущее в профессии медика, но он выбрал для себя другой путь, взяв в руки оружие и став на защиту Украины.

Трагедия произошла 24 ноября 2023 года. Однако только в январе мужчина был похоронен. Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский военный Юрий Юзич.

"Юношей прошел великолепное скаутское обучение, получив немало умелостей — что видно из одностроя, который был на похоронах. Высшее медицинское образование получил в Колумбийском университете. Его ждало прекрасное будущее врача. Летом прошлого года прибыл добровольцем в Украину. Служил в иностранном легионе. Погиб 24 ноября", — говорится в сообщении.

Мужчина был похоронен как морской пехотинец и скаут, на Арлингтонском военном кладбище в США.

"Благодарю тебя, Друг, за службу. Что приехал и помогал, чем смог. Заплатив высшую цену, оставшись верным своей юношеской присяге – помогать другим. Вечная слава Герою! Be prepared! СКОБ!", — написал Юзич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб воин Александр Степаненко из Полтавской области. Парню было всего 23 года.