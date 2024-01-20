Несколько дней не дожил до дня рождения: на войне погиб доцент Черкасского университета

Ему должно было исполниться 46 лет

В Донецкой области в боях за Украину погиб доцент Черкасского государственного технологического университета Дмитрий Матвиенко. Жизнь героя, с позывным "Доцент" оборвалась 15 января.

Как сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, защитника провели в последний путь 20 января, в Черкассах. Он погиб в результате совершения противником артиллерийского обстрела позиций подразделения. Дмитрий несколько дней не дожил до своего дня рождения — 27 января ему должно было исполниться 46 лет. Службу он проходил в должности стрелка мотопехотной роты.

Дмитрий Матвиенко

Дмитрий работал в ГП "Черкассыстандартметрология". Он занимал должность доцента в Черкасском государственном технологическом университете.

Последнюю публикацию на своей Facebook-странице Дмитрий сделал за день до гибели — 14 января. Под ней люди оставляют полные скорби комментарии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свою жизнь за Родину отдал 21-летний герой из города Стебник Львовской области Игорь Лехуш. Парень добровольно встал на защиту Украины, несмотря на свой юный возраст. Он проходил службу в спецподразделении "Кракен" ГУР МО.