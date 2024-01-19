Несмотря на возраст, пошел защищать Украину: на войне погиб юный герой из спецподразделения ГУР

Его брат — тоже служит в ВСУ

Несколько дней назад в боях за Украину погиб юный герой из Львовской области Игорь Лехуш. Жизнь героя оборвалась 16 января, в ходе обстрела россиянами украинских позиций.

Об этом сообщил Дрогобычский городской совет. Где именно погиб молодой герой, не уточняется. Похороны Игоря Лехуша запланированы на 19 января. Он будет похоронен на кладбище по улице Мекелиты в его родном городе Стебник.

Игорь добровольно встал на защиту Украины, несмотря на свой юный возраст. Он проходил службу в спецподразделении "Кракен" ГУР МО, пишет "Варта".

Из родных у погибшего защитника остались отец и мать, брат, дедушка и бабушка. Как сообщают местные паблики, брат Игоря — тоже военнослужащий. Он опубликовал пост о гибели брата, под которым почти две сотни комментариев с выражением соболезнования и скорби.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области погиб слесарь по ремонту оборудования Южного горно-обогатительного комбината с многолетним опытом Сергей Онофрийчук. Его единственный сын остался круглым сиротой.