Попри вік, пішов захищати Україну: на війні загинув юний герой зі спецпідрозділу ГУР

Його брат теж служить у ЗСУ

Кілька днів тому у боях за Україну загинув юний герой зі Львівської області Ігор Лехуш. Життя героя обірвалося 16 січня, під час обстрілу росіянами українських позицій.

Про це повідомила Дрогобицька міська рада. Де саме загинув молодий герой, не уточнюється. Похорон Ігоря Лехуша заплановано на 19 січня. Він буде похований на цвинтарі на вулиці Мекеліти у його рідному місті Стебник.

Ігор добровільно став на захист України, попри свій юний вік. Він проходив службу у спецпідрозділі "Кракен" ГУР МО, пише "Варта".

З рідних у загиблого захисника залишилися батько та мати, брат, дідусь та бабуся. Як повідомляють місцеві пабліки, брат Ігоря теж військовослужбовець. Він опублікував пост про загибель брата, під яким майже дві сотні коментарів із висловлюванням співчуття та скорботи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті в районі населеного пункту Очеретине Донецької області загинув слюсар із ремонту обладнання Південного гірничо-збагачувального комбінату з багаторічним досвідом Сергій Онофрійчук. Його єдиний син залишився круглим сиротою.