"Не словом, а ділом довів любов до України": на фронті загинув директор профліцею з Київщини

Чоловіка не дочекалась дружина та діти

На Бахмутському напрямку загинув директор професійного ліцею Київщини Костянтин Бахмацький. Він служив у складі 135 окремого батальйону ТРО.

Про це повідомили на Facebook-сторінці навчального закладу. В повідомленні йдеться, що педагог з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України

"Важка втрата для нашої ліцейної родини! Захищаючи Україну від російських окупантів загинув наш директор, Костянтин Миколайович Бахмацький. Він не словом, а ділом довів свою любов до України – з перших днів повномасштабного вторгнення ставши на захист нашої країни", – повідомили в пресслужбі ліцею.

Костянтин Бахмацький

В пресслужбі ліцею висловили свої співчуття. У повідомленні йдеться, що захисника не дочекались батьки, дружина та діти.

"Важко знайти слова втіхи для рідних і близьких. Прекрасний син, люблячий чоловік та батько, гарний колега та товариш. Нехай добрий, світлий спомин про Костянтина Миколайовича, нашого Захисника, стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, учнів, бойових побратимів та усіх, хто знав його, любив і шанував", – додали в пресслужбі.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув відомий дельтапланерист Ілля Тарасюк. Під час бою, військовий отримав поранення несумісне з життям.