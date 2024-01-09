"Боятися – не гріх, гріх – зрадити своїх": на війні загинув український футбольний арбітр

Футбольний рефері взяв автомат замість свистка та пішов захищати Україну

На війні з російськими окупантами загинув український футбольний арбітр Володимир Безборотько. У червні 2023 року на фронті загинув колега Володимира Богдан Дідух, який також працював у футзалі.

Про смерть Безборотька повідомляє пресслужба Асоціації футболу Чернівецької області у Facebook. Герою було лише 27 років. Захисник загинув на Запорізькому напрямку.

"В жалобі схиляємо голови через гірку життєву несправедливість, через прокляту війну в якій за нашу Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, героїчно загинув Володимир Безборотько.

Неможливо втамувати біль і гіркоту від втрати, але гарна згадка, нетлінна пам’ять про захисника, який відійшов у засвіти, назавжди залишиться у серцях рідних, колег, друзів, бойових побратимів. Світла пам’ять Герою, який до кінця життя гідно виконував свій військовий і моральний обов’язок. Вічна пам’ять і слава українському Воїну Світла та Добра!..", — йдеться у повідомленні Асоціації.

Зазначимо, Герой після того, як вступив до лав ЗСУ, опублікував пост у соцмережах, використавши слова з пісні "Фортеця Бахмут" групи "Антитіла": "Боятися – не гріх, гріх – зрадити своїх".

Нагадаємо, на фронті, захищаючи Україну, загинув один із лідерів фанатського руху "Динамо" Максим "Регбіст" Яловцов. Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинули представники ультрас "Карпат" Юрій Осадчук та Ростислав Шейко.