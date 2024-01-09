"Бояться – не грех, грех – предать своих": на войне погиб украинский футбольный арбитр

Футбольный рефери взял автомат вместо свистка и пошел защищать Украину

На войне с российскими оккупантами погиб украинский футбольный арбитр Владимир Безборотько. В июне 2023 года на фронте погиб коллега Владимира Богдан Дидух, работавший также в футзале.

О смерти Безборотько сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Черновицкой области в Facebook. Герою было всего 27 лет. Защитник погиб на Запорожском направлении.

"В трауре преклоняем головы из-за горькой жизненной несправедливости, из-за проклятой войны, в которой за нашу Родину, проявив стойкость и мужество, героически погиб Владимир Безборотько

Невозможно утолить боль и горечь от потери, но хорошее упоминание, нетленная память о защитнике, отошедшем в засветы, навсегда останется в сердцах родных, коллег, друзей, боевых собратьев. Светлая память Герою, который до конца жизни достойно исполнял свой военный и нравственный долг. Вечная память и слава украинскому Воину Света и Добра!", — гласит сообщение от Ассоциации.

Отметим, Герой после того как, вступил в ряды ВСУ опубликовал пост в соцсетях, использовав слова из песни "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла": "Бояться – не грех, грех – предать своих".

Напомним, на фронте, защищая Украину, погиб один из лидеров фанатского движения "Динамо" Максим "Регбист" Яловцов. Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погибли представители ультрас "Карпат" Юрий Осадчук и Ростислав Шейко.