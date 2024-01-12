Військкомат кілька разів "завертав" через здоров’я: на війні загинув 30-річний герой зі Львівщини

Дату та місце прощання з героєм повідомлять пізніше

На фронті внаслідок уламкового поранення загинув 30-річний житель міста Дрогобич Ігор Бережницький. Його життя обірвалося 1 січня.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він кілька разів ходив до військкомату, щоб приєднатися до лав ЗСУ, але через стан здоров’я йому відмовляли. Про загибель героя повідомила Дрогобицька міська рада.

Ігор Бережницький

На захист країни Ігор Бережницький став у січні 2023 року. Чоловік проходив навчання у Німеччині. Після нього приєднався до однієї з окремих десантно-штурмових бригад Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.

Воїн загинув першого дня 2024 року під час ворожих обстрілів. 29 жовтня йому виповнилося 30 років. У захисника залишилися дружина, дочка, батьки, сестра та дві бабусі.

Ігор Бережницький жив у Дрогобичі. Навчався спочатку у ліцеї №16 ім. Юрія Дрогобича, потім – у гімназії №17. Після її закінчення отримував освіту у Дрогобицькому механіко-технологічному коледжі. Працював у сфері торгівлі, займався доставкою товарів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у боях за батьківщину загинув Сергій Огарков — батько гравця "Шахтаря" U19 та юнацької збірної України Миколи Огаркова. Чоловікові був 51 рік, він воював на Бахмутському напрямку та носив позивний "Шахтар".