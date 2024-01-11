Тільки відвіз дитину: на Чернігівщині російська ДРГ розстріляла чоловіка в авто

Загиблий працював водієм шкільного автобуса

До Чернігівської області зайшла російська диверсійно-розвідувальна група та розстріляла авто з цивільним чоловіком. Трагедія сталася за пів кілометра до російського кордону.

Це сталося близько 5 ранку між селами Грем’ячка та Леонівка, повідомив "Суспільному" начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко. Чоловік відвіз свою дитину на автобус, а дорогою назад був убитий росіянами.

Відстань від російського кордону до дороги, на якій розстріляли чоловіка

"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки та повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", — зазначив він.

Сергієнко уточнив, що загиблий був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

Варто зазначити, що раніше начальник Чернігівської ОВ В’ячеслав Чаус заявляв, що Росія лише за кілька тижнів здатна сформувати достатнє угруповання для повторного наступу на Чернігівщину. Проте, оборона з української сторони у 2022 році та у 2023 — це зовсім різні речі, і росіяни це розуміють, додав він.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України у грудні повідомили, що російські окупанти активізували диверсійно-розвідувальні групи у Сумській та Харківській областях. Одну із них успішно вибили за лінію державного кордону на Сумщині.