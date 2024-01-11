Пройшов Майдан, АТО та бої за Харківщину: загиблому воїну відкрили меморіальну дошку (фото)

Воїнові назавжди 43 роки

У Коломаку Харківської області відкрили меморіальну дошку на честь загиблого слобожанського гвардійця Євгена Герасікова. Вшанувати його пам’ять прийшли родина, друзі, побратими, колишні однокласники, вчителі, мешканці райцентру.

Про воїна згадують, як про щиру людину з великим серцем. Про це повідомляється на сторінці 5 бригади Слобожанської НГУ у Facebook.

"Женя прийшов до нашої школи 1989 року. Це був неймовірно талановитий і старанний хлопець із жагою до знань і всього нового, — згадує колишній класний керівник Євгена, — Літературні кафе, Клуб веселих та кмітливих, олімпіади з англійської мови чи історії, спортивні змагання — Женя завжди був серед перших і серед ініціаторів. Це хлопець, яким пишається наша школа, людина, яка прожила справжнє та яскраве життя, яке він віддав за свою Україну".

Навчаючись на 4 курсі інституту, Женя почав працювати економістом у банку. Завдяки своїм людським та професійним якостям швидко став начальником одного з відділень цього банку. Незабаром він став начальником директора Полтавської філії цього ж банку.

2014 року Євген разом з іншими українцями вийшов на Євромайдан. З того часу життя Євгена докорінно змінилося – у 2015 році він приймає рішення добровольцем піти в один із підрозділів ЗСУ, який на той час брав участь в АТО на Донбасі, і в лавах якого колишній банківський клерк звільняв Авдіївку, Зайцеве та Дебальцеве. В цей час Євген вибирає собі позивний – "Форест".

Через два роки чоловік повертається до мирного життя та реалізує ще одну свою мрію – змінює професію, почавши займатися IT-розробками.

"Коли почалося широкомасштабне вторгнення, 26 лютого 2022 року Женя збирав речі й сказав мені: "Я йду туди, щоб вони не прийшли сюди!". у наші будинки", — сказала дружина воїна.

Разом із друзями дитинства Євген потрапив до 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України.

"Все своє життя, весь довгий час нашого знайомства Євген був справжнім другом, щирою, відкритою людиною та справжнім патріотом – не на словах, а на ділі й на власному прикладі", — згадує побратим Євгена на позивний Док.

У рядовій бригаді, куди потрапив Євген, він швидко дістався головного сержанта роти. Це сталося завдяки його людським якостям, наполегливості, бажанню та готовності завжди прийти на допомогу оточенню.

У ході Харківської операції чоловік брав безпосередню та активну участь у звільненні Балаклії та Ізюму, обороні Серебрянського лісництва. Перше осколкове поранення він отримав у боях у районі лісництва.

"Якщо потрібно провести особовий склад на позиції, де вони вперше, або забрати вночі виснажених бійців, тому що буває так, що немає можливості змінити воїнів через бойову ситуацію, краще це робить Форест", — сказав один з офіцерів.

8 липня 2023 року в районі смт Кремінна під час бою Євген отримав друге – дуже тяжке поранення. Але завдяки професіоналізму медиків батальйону, їх наполегливості Форесту вдалося реанімувати, стабілізувати та доставити до лікарні їм. Мечникова у м. Дніпро.

"Ми були впевнені, що організм Євгена подолає ситуацію, але доля розпорядилася інакше – 9 липня серце нашого побратима зупинилося…", – згадує побратим та друг дитинства Фореста – Док.

За мужність і героїзм нашого побратима нагороджено почесним нагрудним знаком "За доблесну службу", орденами "За мужність" 3 і 2 ступеня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сім’ї загиблого воїна Валентина Калашнікова вручили орден "За мужність" ІІІ ступеня. Бійця нагородили посмертно.