Прошел Майдан, АТО и бои за Харьковщину: погибшему воину открыли мемориальную доску (фото)

Воину навсегда 43 года

В Коломаке Харьковской области открыли мемориальную доску в честь погибшего слобожанского гвардейца Евгения Герасикова. Почтить его память пришли семья, друзья, собратья, бывшие одноклассники, учителя, жители райцентра.

О воине вспоминают, как об искреннем человеке с большим сердцем. Об этом сообщается на странице 5 бригады Слобожанской НГУ в Facebook.

"Женя пришел в нашу школу в 1989 году. Это был невероятно талантливый и старательный парень с жаждой знаний и всего нового, — вспоминает бывший классный руководитель Евгения, — Литературные кафе, Клуб веселых и сообразительных, олимпиады по английскому языку или истории, спортивные соревнования — Женя всегда был среди первых и среди инициаторов. Это парень, которым гордится наша школа, человек, проживший настоящую и яркую жизнь, которую он отдал за свою Украину".

Учась на 4 курсе института, Женя начал работать экономистом в банке. Благодаря своим человеческим и профессиональным качествам быстро стал начальником одного из отделений этого банка. Вскоре он стал начальником директором Полтавского филиала этого же банка.

В 2014 году Евгений вместе с другими украинцам вышел на Евромайдан. С того времени жизнь Евгения коренным образом изменилась – в 2015 году он принимает решение добровольцем пойти в одно из подразделений ВСУ, которое в то время участвовало в АТО на Донбассе, и в рядах которого бывший банковский клерк освобождал Авдеевку, Зайцево и Дебальцево. В это время Евгений выбирает себе позывной – "Форест".

Спустя два года мужчина возвращается к мирной жизни и реализует еще одну свою мечту – меняет профессию, начав заниматься IT-разработками.

"Когда началось широкомасштабное вторжение, 26 февраля 2022 года Женя собирал вещи и сказал мне: "Я иду туда, чтобы они не пришли сюда!". Убеждена, что только человек высокого мужества и чести может добровольно встать на защиту страны и не дать врагу прийти в наши дома", — сказала жена воина.

Вместе с друзьями детства Евгений попал в 5-ю Слобожанскую бригаду Национальной гвардии Украины.

"Всю свою жизнь, все долгое время нашего знакомства Евгений был настоящим другом, искренним, открытым человеком и настоящим патриотом – не на словах, а на деле и на собственном примере", — вспоминает побратим Евгения на позывной Док.

В рядовой бригаде, куда попал Евгений, он быстро дослужился до главного сержанта роты. Это произошло благодаря его человеческим качествам, настойчивости, желанию и готовности всегда прийти на помощь окружению.

В ходе Харьковской операции мужчина принимал непосредственное и активное участие в освобождении Балаклеи и Изюма, обороне Серебрянского лесничества. Первое осколочное ранение он получил в боях в районе лесничества.

"Если нужно провести личный состав на позиции, где они впервые, или забрать ночью истощенных бойцов, потому что бывает так, что нет возможности сменить воинов из-за боевой ситуации, лучше это делает Форест", — сказал дин из офицеров.

8 июля 2023 года в районе пгт Кременная во время боя Евгений получил второе – очень тяжелое ранение. Но благодаря профессионализму медиков батальона, их настойчивости Фореста удалось реанимировать, стабилизировать и доставить в больницу им. Мечникова в г. Днепр.

"Мы были уверены, что организм Евгения преодолеет ситуацию, но судьба распорядилась иначе – 9 июля сердце нашего собрата остановилось…", — вспоминает побратим и друг детства Фореста – Док.

За мужество и героизм наш собрат награжден почетным нагрудным знаком "За доблестную службу", орденами "За мужество" 3 и 2 степени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что семье погибшего воина Валентина Калашникова вручили орден "За мужество" ІІІ степени. Бойца наградили посмертно.