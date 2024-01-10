Был командиром отделения ударных БПЛА: в Донецкой области погиб воин со Львовщины
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Герою было всего 26 лет
Каждый день в боях с российскими оккупантами гибнут защитники Украины. На этот раз печальная весть пришла на Львовщину.
Как сообщили в пресс-службе Червоноградского городского совета, погиб Павел Игоревич Бродюк 1997 года рождения. Он был командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части А1008. Бродюк погиб 7 января во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
"Низкий поклон Защитнику, перед которым все мы в неоплатном долгу. Самые искренние соболезнования родным и силы выдержать тяжелую боль непоправимой потери. Наша обязанность помнить о сверхвысокой цене нашей независимости и свободы. Светлая память и вечная слава Герою", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб поэт и военнослужащий Максим Кривцов с позывным "Далее". Ему было всего 33 года.