Був командиром відділенням ударних БПЛА: на Донеччині загинув воїн зі Львівщини

Герою було лише 26 років

Щодня в боях з російськими окупантами гинуть захисники України. Цього разу сумна звістка прийшла на Львівщину.

Як повідомили у пресслужбі Червоноградської міської ради, загинув Павло Ігорьович Бродюк 1997 року народження. Він був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А1008. Бродюк загинув 7 січня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

"Низький уклін Захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Найщиріші співчуття рідним та сили витримати важкий біль непоправної втрати. Наш обов‘язок пам‘ятати про надвисоку ціну нашої незалежності й свободи. Світла пам’ять і вічна слава Герою", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув поет та військовослужбовець Максим Кривцов із позивним "Далі". Йому було лише 33 роки.