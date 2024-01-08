"Його вірші рвуть душу": як українці відреагували на смерть відомого поета та воїна Кривцова

Українці запам’ятали чоловіка, як талановитого поета та хороброго захисника своєї Батьківщини

У важких боях за Україну загинув поет та військовослужбовець Максим Кривцов із позивним "Далі". Чоловіку було лише 33 роки.

Про це мати Максима Надія написала на своїй сторінці у Facebook у неділю, 7 січня. Після трагічної звістки багато хто присвятив пости загиблому воїну, згадавши, яким він був за життя.

"Темрява... немає світла... немає дня...", — підкреслила Надія.

Ким був Максим Кривцов

Український захисник був творчою людиною. Українці запам’ятали його як талановитого поета. Він почав писати вірші ще з підліткового віку. Друкувався у збірниках із творами інших авторів:

"Книга Love 2.0. Кохання та війна",

"Там, де вдома: 112 віршів про кохання та війну",

"Колискова 21-го століття Vol. 1: що тебе заколисує?".

Пісні на поезії Максима виконує український гурт "Yurcash" — "Панова висота", "Він у ЗСУ, він у ТрО", "Жовтий скотч".

У 2023 році авторська збірка поезій "Вірші з бійниці", яка була визнана однією з найкращих українських книг 2023 року за версією українського ПЕН.

Крім творчості чималу частину життя Максима займала захист своєї Батьківщини. З 2014 року він був на фронті як доброволець; учасник АТО/ООС. Він брав участь у бойових діях у складі 5-го батальйону ДУК "Правий сектор" (2014-2015). У період із 2016 до 2019 року був старшим кулеметником у Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.

Після мобілізації чоловік працював контент-менеджером та копірайтером. А на початку повномасштабної війни він знову став частиною ЗСУ та пішов захищати свою країну.

Що пишуть у мережі про смерть Максима "Далі" Кривцова

Український співак, композитор, лідер гурту "Юркеш" Юрій Юрченко написав на своїй сторінці пост, у якому висловив глибокі співчуття щодо смерті Максима Кривцова.

"Ми написали з ним три чудові пісні ("Жовтий скотч", "Він у ЗСУ, вона в ТРО", "Панівна висота") і планували ще цілий альбом... Його вірші б’ють у саме серце, рвуть душу, бо написані на нулі з епіцентру подій... Він так радів своїй першій збірці "Вірші з бійниці"... На Новий рік подарував мені її... Ми вже обирали вірші для нових пісень... Макс, братику, не можу і не буду про тебе в минулому... Ти завжди будеш у віршах, піснях і в нашій пам’яті Живим!", — зазначив він.

Український музикант Юрій Журавель у своїх соцмережах також присвятив пост загиблому воїну. Він сказав, що візьме вірші Максима та візьметься написати пісню, щоб поповнити репертуар гурту OT VINTA.

"Далі" Кривцов Максим загинув... Як же так, земляку??? Не віриться… Я помітив, що котики весь час були в тебе. Від початку – до останнього дня. У фільмі "Наші котики" пісню на твої слова зробив котик Юркеш, а мав зробити Кіт Річардс (не впорався). Про твоїх котиків дитинства розповість твоя подружка змалку, моя дорога дружина Наталія Семчик і ми долучимо тебе до проекту ЗНАЙ НАШИХ, А зараз погортаю твої вірші і візьмуся написати пісню, щоб поповнити репертуар гурту OT VINTA", — йдеться у пості.

Військовослужбовець та волонтер Леся Литвинова написала у мережі, що запам’ятала Кривцова дуже світлою людиною.

"Він був поетом. Не воїном. Але він загинув. Загинув як чоловік. Як воїн. Разом з ним загинув цілий Всесвіт. Тексти й вірші. Нові смисли. Не написані рядки. Не прожиті хвилини. Почуття, що не відчуваються", — зазначила вона.

Український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook написав таке:

"Друг, ти така частина життя для багатьох з нас, ти один із творців нашого світу... Друг Далі, доброволець Правого сектора, боєць бригади швидкого реагування Нацгвардії 3018, боєць Сил спеціальних операцій з першого дня війни. Поет-кулеметник. Дякую тобі за книгу віршів. Я не забуду ніколи…"

Українська кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик у своїх соціальних мережах написала, що Максим був дуже талановитим. Вона завжди з легкістю та радістю рекомендувала його всім як поета.

"Тиждень тому я отримала від нього його нову книгу віршів, якою він так пишався. На етапі рукопису він зі мною радився і про відбір віршів, і про структуру збірки, і про всякі дрібниці. Я була щиро рада написати відгук для обкладинки, тому що справді люблю його вірші. Отримавши книгу, просто поклала на поличку. Подумала — прочитаю трохи згодом і подивлюся, як все вийшло в результаті…", — згадала Ірина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув пілот із позивним Blue Helmet. Обставини загибелі пілота винищувача не розкриваються.