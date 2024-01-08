Назавжди в небі: мережі повідомили про загибель українського пілота з позивним Blue Helmet

Загиблого пілота звали Владислав, йому було тільки 23 роки

На фронті війни проти російських терористів загинув ще один український герой. У мережі написали про загибель українського пілота літака МіГ-29 Владислава, який мав позивний "Blue Helmet" – "Блакитний шолом".

Про це повідомила Євгенія Нестеренко, інформацію підтвердив відомий український льотчик Вадим "Karaya" Ворошилов. Обставини загибелі пілота винищувача не розкриваються.

"Ти любив свою роботу, своє життя, своє небо, але воно зіграло з тобою злий жарт. Ти назавжди залишишся в моєму серці найкращим хлопчиком в світі. І не тільки в моєму. Мені так багато твоїх знайомих кажуть, що ти найкращий. Тебе справді всі дуже люблять… Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш… Я зроблю все, щоб винні були покарані!" – написала вона.

Як повідомив Ворошилов, загиблому пілоту було 23 роки, він давно пілотував літак та майстерно володів ним. Як і Нестеренко, обставин загибелі пілота Ворошилов не розкрив та не назвав його фамілію.

"Тільки 23 роки. Він віддав свою молодість військовій справі, захисту нашої Держави. Україна втрачає найкращих своїх синів", – додав "Karaya".

Як раніше писав "Телеграф", 25 серпня під час виконання навчального польоту на Житомирщині загинув відомий український пілот Андрій Пільщиков, більш відомий під позивним "Джус", а також ще два пілоти.

Як повідомлялося раніше, напередодні стало відомо про загибель військовослужбовця підрозділу "Химера" Едуарда Ращука, який за свій героїзм отримав орден особисто від президента Володимира Зеленського