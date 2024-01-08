Навсегда в небе: сети сообщили о гибели украинского пилота с позывным Blue Helmet

Погибшего пилота звали Владислав, ему было только 23 года

На фронте войны против российских террористов погиб еще один украинский герой. В сети написали о гибели украинского пилота самолета МиГ-29 Владислава, который имел позывной "Blue Helmet" — "Голубой шлем".

Об этом сообщила Евгения Нестеренко, информацию подтвердил известный украинский летчик Вадим "Karaya" Ворошилов. Обстоятельства гибели пилота истребителя не раскрываются.

Ты любил свою работу, свою жизнь, свое небо, но оно сыграло с тобой злую шутку. Ты навсегда останешься в моем сердце лучшим мальчиком в мире. И не только в моем. Мне так много твоих знакомых говорят, что ты лучший. Тебя действительно все очень любят… Вечного тебе полета, мой ангел. Я верю, что ты все видишь… Я сделаю все, чтобы виновные были наказаны!" – написала она.

Как сообщил Ворошилов, погибшему пилоту было 23 года, он давно пилотировал самолет и мастерски владел им. Как и Нестеренко, обстоятельства гибели пилота Ворошилов не раскрыл и не назвал его фамилию.

"Только 23 года. Он отдал свою молодость военному делу, защите нашего Государства. Украина теряет лучших своих сыновей", — добавил "Karaya".

Как ранее писал "Телеграф", 25 августа во время выполнения учебного полета в Житомирской области погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков, более известный под позывным "Джус", а также еще два пилота.

Как сообщалось ранее, накануне стало известно о гибели военнослужащего подразделения "Химера" Эдуарда Ращука, которое за свой героизм получил орден лично от президента Владимира Зеленского.