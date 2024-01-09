Погиб через месяц после большого вторжения: украинский воин посмертно награжден орденом (фото)

Храбрый воин погиб в марте 2022 года

Семье украинского военного Валентина Калашникова был вручен орден "За мужество" ІІІ степени заместителем командующего Нацгвардией. Воин погиб при обороне Мариуполя.

Об этом во вторник, 9 января, сообщили на странице Национальной гвардии Украины в Facebook. Орден вручал заместитель командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом полковник Валентин Острижный.

"Путь мужества и самопожертвования, проложенный вашим сыном, всегда останется символом верности украинскому народу. Его героические поступки запечатлелись в нашей памяти, напоминая о непреклонной силе и преданности наших защитников. Эта награда – благодарность вашей семье и символ вечной памяти о вашем сыне", – сказал Валентин Острижный.

Валентин Калашников был солдатом воинской части 3057. Он погиб 29 марта 2022 года во время выполнения боевого задания по обороне города Мариуполь.

"Согласно указу Президента Украины №254/2022 от 17.04.2022 за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге он награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно)", — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в тяжелых боях за Украину погиб военный с позывным "Blue Helmet". Парню было всего 23 года.